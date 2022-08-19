Передані ворогу персональні дані діючих співробітників пенітенціарної служби, які не зрадили присязі і залишилися вірними Україні, використовувалися їх для вербування.

Служба безпеки України викрила агентів РФ, які повідомляли ворогу дані про співробітників пенітенціарних закладів Херсонщини.

Як повідомляє прес-центр СБУ, агенти Кремля передавали ворогу інформацію про співробітників пенітенціарних закладів, які не зрадили присязі і залишилися вірними Україні.

"Встановлено, що "зв’язковим" був "начальник відділу кадрів" незаконно створеного окупантами "управління федеральної служби виконання покарань по Херсонській області". Цю псевдопосаду колишній кадровик однієї з виправних колоній Херсонщини отримав за те, що добровільно пішов на співпрацю з окупантами", - поінформували в СБУ.

Зазначається, що запитувану ворогом інформацію він отримував від чиновниці регіонального структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби України, котра, знаючи про перехід свого екс-колеги на бік ворога, все одно неодноразово передавала йому інформацію "для службового використання". При цьому передавалися персональні дані діючих співробітників пенітенціарної служби: інформацію про місця роботи, адреси реєстрації та реального проживання.

"Отримані відомості спецслужби РФ використовували для розвідувально-підривної діяльності проти України. У тому числі для чинення тиску на правоохоронців та їх близьких, можливого їх вербування і отримання службових відомостей", - йдеться у повідомленні.

Також зафіксовано факт отримання зловмисницею грошових переказів від представників окупаційної влади. Під час обшуків, проведених за адресами проживання та роботи чиновниці Державної кримінально-виконавчої служби, вилучено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

За інформацією СБУ, зраднику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України, а чиновниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

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