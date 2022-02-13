Чоловік сам викликав екстрену медичну допомогу до 89-річної жінки, яка, за його словами, помирала та потребувала порятунку.

П'яний житель Харкова викликав швидку допомогу до своєї матері, а потім напав на медиків.

Про цей випадок розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"12 лютого о 12:24 до служби "103" надійшов виклик до 89-річної жительки міста Харкова. Молодий чоловік розповів диспетчеру, що його літня матір помирає та потребує допомоги. На виклик прибула бригада ЕМД 802 у складі фельдшера Боброва С. Ю., фельдшера Щербини С. С. та водія Соляник Б. В. Під час проведення огляду хворої її син, перебуваючи у стані хмільного сп'яніння, почав агресивно поводитись, перешкоджати огляду та навіть намагався напасти на членів бригади ЕМД с ножем", - повідомили в Центрі.

Там нагадали, що за агресивної поведінки хворих або тих, хто викликає бригаду, а також за спроб самогубства та в інших надзвичайних ситуаціях медики для своєї безпеки можуть скористатися тривожною кнопкою SOS.

"Фельдшер встиг одразу натиснути тривожну кнопку. На місце надзвичайної події через лічені хвилини прибув наряд поліції, який зафіксував факт та обставини нападу. Наразі триває перевірка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри такі обставини, хворій жінці надали екстрену медичну допомогу. Внаслідок нападу ніхто не постраждав.

Раніше УНІАН писав, як на Харківщині після нападу на бригаду "швидкої" двоє людей опинилися в лікарні.

А в Києві чоловік з кинджалом напав на бригаду медиків.

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