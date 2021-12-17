Постраждалих госпіталізували.

Таксист служби Bolt у Харкові потрапив у ДТП. У салоні на момент аварії перебували пасажири.

Фото інциденту з’явилось у Telegram СТО Харків.

Автомобіль виїжджав з лісу на дорогу й не надав перевагу у русі легковику КІА.

Свідки стверджують, що водій – громадянин іншої країни. Чоловіка нібито позбавили прав.

Під час зіткнення пасажири Bolt вилетіли з вікон транспорту й отримали травми. Медики госпіталізували постраждалих.

Водій дав показання групі патрульних. Автори допису зауважують, що чоловік був з перев’язаною головою.

Як писав УНІАН, у Києві водій легкової автівки BMW на швидкості влетів у припарковані автомобілі, після чого врізався у будівлю торгово-розважального центру.

Крім того, 14 грудня дружина українського ведучого та блогера Анатолія Анатоліча Юлія Бойко потрапила у ДТП.

На Івано-Франківщині внаслідок зіткнення поїзда з легковиком загинули дві людини. Від машини після зіткнення з потягом залишилася купа металу.

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Автор: Віолетта Орлова