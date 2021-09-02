Чоловіка не бентежила присутність пасажирів, він тримав цигарку в руках і паралельно керував транспортом.

У Харкові на відео "спіймали" чергового водія громадського транспорту, який ігнорує всі правила і курить прямо за кермом. Чоловік, влаштував "солідний" перекур у тролейбусі №35. Він керував транспортним засобом з сигаретою в руці.

Очевидці інциденту повідомили про це в Telegram-каналі "ТРУХА Харків".

Так, водій тролейбуса вирішив влаштувати собі перекур, не дочекавшись закінчення рейсу. Прямо під час руху він взяв сигарету, не відриваючись від роботи.

"Дуже нервова робота в 35 тролейбусі", - іронічно зазначили автори відео.

В коментарях розгорілася суперечка. На думку деяких користувачів, куріння водіїв у громадському транспорті - "звичайна справа". Коментатори вважають, що подібні витівки вже мало кого можуть здивувати.

Читайте такожВ Одесі збоченець чіплявся до дівчинки, поки вона чекала на маму (фото)Однак інші користувачі не згодні з тими, хто виправдовує водія. По-перше, чоловік порушує правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. По-друге, водій просто не подумав про те, що в салоні можуть перебувати діти, вагітні та літні, для яких пасивне куріння вкрай небажано.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Києві водій маршрутки протягнув по вулиці літню пасажирку. Все це зняли на відео.

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Автор: Поліна Кузенко