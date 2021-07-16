Обставини аварії трамваїв у Харкові встановлює слідчо-оперативна група / фото t.me/truexanews
У Харкові зіткнулися трамваї, через що постраждала пасажирка.
Аварія сталася у п'ятницю, 16 липня, близько 15:00 на вулиці Москалевській, пише місцеве видання "Об'єктив" із посиланням на прес-центр патрульної поліції в Харківській області.
З місця ДТП медики швидкої допомоги забрали одну пасажирку.
Обставини аварії встановлює слідчо-оперативна група. Судячи з фото, відео та повідомлень у місцевих Telegram-каналах, один трамвай в'їхав ззаду в інший.
фото t.me/truexanews
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