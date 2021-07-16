Одну пасажирку з місця аварії забрали до лікарні.

У Харкові зіткнулися трамваї, через що постраждала пасажирка.

Аварія сталася у п'ятницю, 16 липня, близько 15:00 на вулиці Москалевській, пише місцеве видання "Об'єктив" із посиланням на прес-центр патрульної поліції в Харківській області.

З місця ДТП медики швидкої допомоги забрали одну пасажирку.

Обставини аварії встановлює слідчо-оперативна група. Судячи з фото, відео та повідомлень у місцевих Telegram-каналах, один трамвай в'їхав ззаду в інший.

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Автор: Катерина Комолова