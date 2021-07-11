У Харкові на вулиці Полтавський шлях у суботу двоє невідомих обстріляли трамвай з пасажирами.
Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал "Труха".
"Стріляли з травмата, коли дрифткар спускався з Холодної гори в бік Південної залізниці. Двох пі***ків намагалися наздогнати, але не вийшло", - йдеться в повідомленні.
В результаті постраждав чоловік - він отримав поранення вибитим склом. Саме він погнався за хуліганами, але наздогнати їх не зумів.
"Люди з переляку потрапляли на підлогу!!! Трамвай зупинили на Південній залізниці і викликали поліцію", - пишуть очевидці.
Раніше в Харкові стався ще один інцидент у міському трамваї, в результаті якого ледь не постраждала молода кондуктор.
До цього в Києві водій трамвая знепритомнів прямо під час руху, температура в кабіні досягала +47 градусів.
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