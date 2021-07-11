Наздогнати хуліганів не вдалося.

У Харкові на вулиці Полтавський шлях у суботу двоє невідомих обстріляли трамвай з пасажирами.

Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал "Труха".

"Стріляли з травмата, коли дрифткар спускався з Холодної гори в бік Південної залізниці. Двох пі***ків намагалися наздогнати, але не вийшло", - йдеться в повідомленні.

В результаті постраждав чоловік - він отримав поранення вибитим склом. Саме він погнався за хуліганами, але наздогнати їх не зумів.

"Люди з переляку потрапляли на підлогу!!! Трамвай зупинили на Південній залізниці і викликали поліцію", - пишуть очевидці.

Раніше в Харкові стався ще один інцидент у міському трамваї, в результаті якого ледь не постраждала молода кондуктор.

До цього в Києві водій трамвая знепритомнів прямо під час руху, температура в кабіні досягала +47 градусів.

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Автор: Юрій Годован