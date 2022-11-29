Працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника міського голови Херсона, який під час тимчасової окупації міста, які мер Володимир Сальдо, працював на ворога, йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Про це повідомила прес-служба ДБР.
Зазначається, що до російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсона він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.
"Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій", - йдеться у повідомленні.
Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкціями статей передбачено позбавлення волі на строк до 12 років.
Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин. Сьогодні суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою.
Боротьба зі зрадниками в Україні
Як повідомляв УНІАН, колишньому міністру освіти України Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді через співпрацю з ФСБ та допомогу гауляйтерам окупованих районів Херсонської та Запорізької областей Володимиру Сальдо і Євгену Балицькому.
Раніше ДБР відкрило провадження за фактом зради мера Святогірська Володимира Бандури, який публічно підтримав окупантів. Бойовик Пушилін повідомив, що з Бандурою вони були "давно на зв'язку".
Також на початку липня правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру підводного човна "Запоріжжя", який перейшов на бік росіян.