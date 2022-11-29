Він брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника міського голови Херсона, який під час тимчасової окупації міста, які мер Володимир Сальдо, працював на ворога, йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Зазначається, що до російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсона він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

"Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкціями статей передбачено позбавлення волі на строк до 12 років.

Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин. Сьогодні суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, колишньому міністру освіти України Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді через співпрацю з ФСБ та допомогу гауляйтерам окупованих районів Херсонської та Запорізької областей Володимиру Сальдо і Євгену Балицькому.

Раніше ДБР відкрило провадження за фактом зради мера Святогірська Володимира Бандури, який публічно підтримав окупантів. Бойовик Пушилін повідомив, що з Бандурою вони були "давно на зв'язку".

Також на початку липня правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру підводного човна "Запоріжжя", який перейшов на бік росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: