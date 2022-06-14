У Карпатах чоловік впав з 80-метрової висоти. Він дивом не загинув. Навіть рятувальники пожартували, що чоловік народився у сорочці.
Про інцидент, який дивом не закінчився трагедією, повідомляється на сторінці Головного управління ДСНС України у Закарпатській області у Facebook.
"Гори – це не лише краса і велич, але й небезпека. У цьому мав нагоду переконатися 30-річний мешканець смт Ясіня Рахівського району, котрий за необачність у Карпатах ледве не заплатив власним життям. На щастя, гірські рятувальники прийшли на допомогу вчасно – людину врятовано", - йдеться у повідомленні.
Інцидент стався на полонині Драгобрат, біля гори Близниця. Чоловік зірвався зі снігового карниза й полетів донизу. Він впав з 80-метрової висоти. На місце інциденту вирушили спеціалісти з гірських пошуково-рятувальних відділень. Чоловіку надали домедичну допомогу та транспортували його до селища Ясіня, де на нього вже чекала бригада фахівців екстреної медичної допомоги.
"Ось що значить народитися у сорочці", - пожартували рятувальники.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Закарпатті сепаратиста, який агітував за відокремлення регіону, засудили до 7 років в'язниці.
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