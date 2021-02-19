У Києві від насильства постраждала семирічна дитина.
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє "Обозреватель".
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За даними видання, хлопчик має проблеми зі здоров'ям та інвалідність. Батьки відійшли буквально на пів години та на час своєї відсутності попросили побути з сином його 13-річного дядька (двоюрідного брата одного з батьків).
"Після цього хлопчик поскаржився батькам на болі в районі статевих органів і рота", – повідомило видання.
Також наголошується, що відповідно до українського законодавства, кримінальна відповідальність за такий злочин настає з 14 років, а підозрюваному ще 13.
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