Дорослі на деякий час залишили дітей вдома наодинці.

У Києві від насильства постраждала семирічна дитина.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє "Обозреватель".

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За даними видання, хлопчик має проблеми зі здоров'ям та інвалідність. Батьки відійшли буквально на пів години та на час своєї відсутності попросили побути з сином його 13-річного дядька (двоюрідного брата одного з батьків).

"Після цього хлопчик поскаржився батькам на болі в районі статевих органів і рота", – повідомило видання.

Також наголошується, що відповідно до українського законодавства, кримінальна відповідальність за такий злочин настає з 14 років, а підозрюваному ще 13.

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Автор: УНІАН