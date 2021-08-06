За даними очевидців аварії, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння.

У Києві BMW X5 знес два кіоски, розташовані недалеко від торгового центру Piramida.

Відео з місця інциденту опублікував Telegram-канал "Киев сейчас".

"Попередньо, водій не впорався з керуванням, вилетів на тротуар, протаранив один кіоск і зупинився в іншому", - йдеться в повідомленні.

За даними очевидців аварії, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок аварії немає.

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Автор: Денис Прядко