Постраждалих немає / скріншот з відео
У Києві BMW X5 знес два кіоски, розташовані недалеко від торгового центру Piramida.
Відео з місця інциденту опублікував Telegram-канал "Киев сейчас".
"Попередньо, водій не впорався з керуванням, вилетів на тротуар, протаранив один кіоск і зупинився в іншому", - йдеться в повідомленні.
скріншот з відео
За даними очевидців аварії, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння.
скріншот з відео
За попередніми даними, постраждалих внаслідок аварії немає.
У Києві BMW X5 розніс два кіоски