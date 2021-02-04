Свій вчинок порушник пояснив тим, що під вікнами постійно ходять підозрілі особи.

У Києві затримали чоловіка, який відкрив вогонь по людях з балкону.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Про постріли, що лунають з будинку, повідомили перехожі. На місце миттю прибув екіпаж патрульних, але водночас стрілянина припинилася. Патрульні опитали заявницю та мешканців і вирахували квартиру ймовірного стрільця.

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Як повідомляється, чоловік не заперечував, що стріляв з балкона декілька разів по незнайомцях.

"Свою поведінку чоловік пояснив тим, що під вікнами постійно ходять підозрілі особи", - йдеться у повідомленні.

На вимогу патрульних громадянин дав оглянути предмет, з якого стріляв, та набої до нього.

Патрульні затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу Солом'янського управління поліції для вилучення предмету та надання правової кваліфікації діям громадянина. Пізніше інспектори знайшли у дворі предмет, схожий на стріляну гільзу.

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Автор: Катерина Лиманська