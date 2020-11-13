У патрульній поліції Києва опублікували відео та розповіли подробиці моторошної ДТП на Кільцевій дорозі у Святошинському районі, у результаті якої загинули двоє осіб та ще двоє – постраждали.
Читайте такожУ Харкові позашляховик збив на смерть вагітну на переході - ЗМІ (відео 18+)Запис з’явився на сторінці поліції у Facebook.
«Попередньо, автомобіль Hyundai Sonata під час здійснення маневру в'їхав у Hyundai Elantra, після чого продовжив рух на тротуар та здійснив наїзд на пішоходів», – говориться у повідомленні.
У поліції додали, що ДТП постраждало четверо осіб – двоє потерпілих та двоє загиблих, обставини події встановлює слідчо-оперативна група.
Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним та неповнолітнім!
Смертельна ДТП у Києві: що відомо
Повідомлялося, що аварію спричинив таксист Uber, саме його авто вилетіло на зупинку транспорту та врізалося в кіоск.
За даними поліції, тест драгера на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові водія.
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