Обставини події встановлює слідчо-оперативна група.

У патрульній поліції Києва опублікували відео та розповіли подробиці моторошної ДТП на Кільцевій дорозі у Святошинському районі, у результаті якої загинули двоє осіб та ще двоє – постраждали.

Читайте такожУ Харкові позашляховик збив на смерть вагітну на переході - ЗМІ (відео 18+)Запис з’явився на сторінці поліції у Facebook.

«Попередньо, автомобіль Hyundai Sonata під час здійснення маневру в'їхав у Hyundai Elantra, після чого продовжив рух на тротуар та здійснив наїзд на пішоходів», – говориться у повідомленні.

У поліції додали, що ДТП постраждало четверо осіб – двоє потерпілих та двоє загиблих, обставини події встановлює слідчо-оперативна група.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним та неповнолітнім!

Смертельна ДТП у Києві: що відомо

Повідомлялося, що аварію спричинив таксист Uber, саме його авто вилетіло на зупинку транспорту та врізалося в кіоск.

За даними поліції, тест драгера на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові водія.

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Автор: Катерина Шварц