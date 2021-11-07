У Києві пізно ввечері 6 листопада загорілася будівля торгового центру "Інтервал-Плаза" на Великій Васильківській, 143/2.
На відео очевидців пожежі видно, що у будівлі палає дах.
На місце висунулися пожежники. Згодом у ДСНС розповіли, що столичні рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі.
"6 листопада о 21:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Великій Васильківській, 143/2 у Печерському районі столиці. ... По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що на даху шестиповерхової адміністративної будівлі сталося коротке замикання дротів з подальшим горінням. Пожежники відразу приступили до гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні рятувальників.
О 22:09 загоряння локалізували на площі 5 квадратних метрів та о 22:14 - ліквідували.
На місці події працювали шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 осіб особового складу.
Жертв і постраждалих, за даними ДСНС, немає. Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Раніше пожежа сталася в Києво-Печерській Лаврі. Вогонь загорівся в будівлі, де розташована майстерня з розпису ікон.
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