На даху шестиповерхової адміністративної будівлі сталося коротке замикання дротів.

У Києві пізно ввечері 6 листопада загорілася будівля торгового центру "Інтервал-Плаза" на Великій Васильківській, 143/2.

На відео очевидців пожежі видно, що у будівлі палає дах.

На місце висунулися пожежники. Згодом у ДСНС розповіли, що столичні рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі.

"6 листопада о 21:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Великій Васильківській, 143/2 у Печерському районі столиці. ... По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що на даху шестиповерхової адміністративної будівлі сталося коротке замикання дротів з подальшим горінням. Пожежники відразу приступили до гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні рятувальників.

О 22:09 загоряння локалізували на площі 5 квадратних метрів та о 22:14 - ліквідували.

На місці події працювали шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 осіб особового складу.

Жертв і постраждалих, за даними ДСНС, немає. Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Раніше пожежа сталася в Києво-Печерській Лаврі. Вогонь загорівся в будівлі, де розташована майстерня з розпису ікон.

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Автор: Катерина Комолова