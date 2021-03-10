На місце приїхали правоохоронці / фото: facebook.com/MunicipalnaVarta
У Києві група осіб ромської національності намагалася пограбувати ветерана АТО й поплатилася за це.
Про це повідомляє столична Муніципальна варта у Facebook.
"Не того пограбували. Наші старі знайомі. ВОНИ приїхали із Закарпаття, окремого хутору Берегово. Серед сфери інтересів: крадіжки, грабунок, шахрайство. Цього разу грабували ветерана, який ще й виявився діючим правоохоронцем", - йдеться у повідомленні.
facebook.com/MunicipalnaVarta
Зазначається, що чоловік самостійно затримав зловмисників одразу після крадіжки.
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