Алкотестер "Драгер" показав відсутність алкоголю у його крові.

У Києві на проспекті Перемоги сьогодні водій автомобіля BMW здійснив наїзд на двох комунальників, один загинув, а другого з травмами госпіталізовано.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на двох працівників, які в той час прибирали територію", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

В результаті чоловік 1994 року народження загинув, іншого потерпілого 1967 року народження госпіталізовано до медичного закладу.

"Водія затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад "Драгер" показав відсутність алкоголю в його крові", - зазначили правоохоронці.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

ДТП в Україні

У вересні на Львіщині сталася кривава аварія. У результаті ДТП біля міста Броди загинули три дівчини-місіонерки, а також 7-річний син жінки, яка кермувала автомобілем Volkswagen Caddy.

Ще одна серйозна аварія трапилася в Одеській області. У масштабному ДТП постраждали 17 осіб. За даними поліції, вантажівка зіткнулася з автобусом, в якому перебувало 45 пасажирів.

Вас також можуть зацікавити новини: