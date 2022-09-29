За даними поліції, вантажівка зіткнулася з автобусом, в якому перебувало 45 пасажирів.

На Одещині через зіткнення вантажівки та пасажирського автобусу постраждало майже 20 людей.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що ДТП трапилася сьогодні близько 7:30 між селом Візирка та селищем Нові Біляри.

Відео дня

Попередньо встановлено, що на перехресті, поблизу пункту прийому зернових продуктів водій вантажівки виконував маневр повороту і допустив зіткнення з автобусом, в якому перебувало 45 пасажирів.

"Наразі по медичну допомогу звернулося 17 пасажирів автобуса", - йдеться у повідомленні.

Зараз поліцейські встановлюють обставини цього ДТП на автодорозі сполученням Одеса-Южне. На місці аварії працює слідчо-оперативна група та екіпаж сектору реагування патрульної поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР попередньо за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Масштабні ДТП вересня

15 вересня на Львівщині сталася ДТП за участю двох авто, унаслідок якої загинули четверо людей, серед яких 7-річний хлопчик. Згодом стало відомом, що у ДТП загинули три дівчини-місіонерки - 29-річна Наталія Євгейчук, Любов Боровик і 28-річна Оксана Рищиковець, а також 7-річний син жінки, яка кермувала автомобілем Volkswagen Caddy.

19 вересня в Одесі автокран протаранив маршрутку та декілька автомобілів, постраждали шестеро людей. За попередніми даними, водій автокрана перебувавав у стані алкогольного сп'яніння.

Вас також можуть зацікавити новини: