На місце приїхали поліція і медики.

У Солом'янському районі Києва стався незвичайний інцидент. У районі радіоринку чоловік, перебуваючи в неадекватному стані, кидав з вікна трилітрові банки і пляшки на проїжджаючі автомобілі.

Про це повідомляє в Facebook портал dtp.kiev.ua.

Це сталося на вулиці Волинській, яку через інцидент довелося перекрити. Чоловіка затримали правоохоронці, які прибули на місце події разом з медиками.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован