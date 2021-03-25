Вулицю довелося перекрити / фото dtp.kiev.ua
У Солом'янському районі Києва стався незвичайний інцидент. У районі радіоринку чоловік, перебуваючи в неадекватному стані, кидав з вікна трилітрові банки і пляшки на проїжджаючі автомобілі.
Про це повідомляє в Facebook портал dtp.kiev.ua.
Це сталося на вулиці Волинській, яку через інцидент довелося перекрити. Чоловіка затримали правоохоронці, які прибули на місце події разом з медиками.
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