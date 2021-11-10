У Києві на автовокзал правоохоронці з автоматами заблокували рух одного з автобусів.
Про це повідомляє Telegram-канал "Столиця" і публікує відповідне відео.
Читайте такожУ Борисполі пацієнт з COVID-19 приніс із собою гранату в лікарню"Поліцейські почали перевіряти сертифікати про вакцинацію у водія автобуса і пасажирів, але у водія його не виявилося", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розлючені пасажири стали на бік водія і почали голосно критикувати карантинні обмеження.
Судячи з фраз, які лунали з натовпу, автобус повинен був їхати в Білу Церкву Київської області.
Раніше в центрі Луцька зі скандалом затримали за порушення карантину водія маршрутки - копи виявили, що він перевозив пасажирів, перебуваючи без захисної маски.