Судячи з фраз, які лунали з натовпу, автобус повинен був їхати в Білу Церкву Київської області.

У Києві на автовокзал правоохоронці з автоматами заблокували рух одного з автобусів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Столиця" і публікує відповідне відео.

Читайте такожУ Борисполі пацієнт з COVID-19 приніс із собою гранату в лікарню"Поліцейські почали перевіряти сертифікати про вакцинацію у водія автобуса і пасажирів, але у водія його не виявилося", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розлючені пасажири стали на бік водія і почали голосно критикувати карантинні обмеження.

Судячи з фраз, які лунали з натовпу, автобус повинен був їхати в Білу Церкву Київської області.

Раніше в центрі Луцька зі скандалом затримали за порушення карантину водія маршрутки - копи виявили, що він перевозив пасажирів, перебуваючи без захисної маски.

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Автор: Ольга Робейко