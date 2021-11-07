На водія вже склали кілька адмінпротоколів.

У центрі Луцька зі скандалом затримали за порушення карантину водія маршрутки - копи виявили, що він перевозив пасажирів, перебуваючи без захисної маски.

Деталі інциденту й версії сторін розповідає кореспондент у сюжеті ТСН.

Що сталося

Відео затримання надали пасажири автобуса. Водій категорично відмовлявся виходити з салону, тому поліцейські застосували силу. Дорогою йому заламали руки, через що чоловіку стало зле. Медики спочатку підозрювали у нього перелом руки, проте згодом діагностували закриту травму грудної клітки, верхньої кінцівки.

Примітно, що в затриманні порушника брали участь одразу три екіпажі. Очевидці стверджують, що водія били по голові та душили, пасажири стали на його захист.

Що каже водій

За версією водія, він пропонував копам показати документи аж на кінцевій зупинці після висадки пасажирів, а маскового режиму нібито дотримувався.

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"Це вже потім я маску опускав. Кажу, якщо по закону, будь ласка, поїхали на кінцеву, ви мені випишете законний штраф. Я його, якщо вийде, оскаржу, не вийде – заплачу. Він [патрульний] сказав "ні",- розповів чоловік.

Версія поліції

Кажуть, що затримали маршрутника законно: побачили його без маски, хотіли перевірити документи, проте у відповідь той почав суперечку.

"Шофер вступив у конфлікт з поліцейськими, також не називав своїх даних. Його затримали для з’ясування особи, ніяких спецзасобів до чоловіка не було застосовано", - зазначають правоохоронці.

Найближчими днями в поліції планують показати відео з нагрудних камер патрульних, зараз його вивчають на предмет перевищення ними службових повноважень. Водій вже отримав одразу кілька протоколів: за порушення карантину, дрібне хуліганство та непокору поліції. Нині йому загрожує штраф або адміністративний арешт.

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Автор: Юрій Годован