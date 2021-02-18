Нахабство грабіжників здивувало навіть поліцейських.

У столиці напередодні ввечері в підземному переході на проспекті Перемоги двоє зловмисники вкрали мобільний телефон у дівчинки-підлітка, але незабаром поплатилися за це.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.

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"Тупість полягала в тому, що вони навіть не намагалися зробити крадіжку потайною, а просто йшли за дівчинкою і витягнули з сумки телефон у всіх на виду. На щастя, в цей час в переході були і співробітники поліції, які також були шоковані подібним нахабством і з легкістю затримали цих двох", - йдеться в повідомленні.

Затриманими виявилися двоє раніше судимих за крадіжки та розповсюдження наркотиків. Один з них нещодавно вийшов із СІЗО.

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Автор: УНІАН