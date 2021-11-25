Чоловік провів 7 годин у несправній морозильній камері.

45-річного електрика Шрікеша Кумара з індійського штату Уттар-Прадеш оголосили мертвим після ДТП. Однак чоловік несподівано почав дихати після ночі, проведеної у морзі.

Про це повідомляють The Times of India та The Tribune India.

Кумара на високій швидкості збив мотоцикл. Після ДТП його терміново доправили до лікарні. Медики констатували смерть, тіло відправили у морг.

Читайте такожДуже п'яний росіянин пробрався вночі в морг і злякався трупів, що "ожили" (відео)Вранці наступного дня, коли родичі прийшли його упізнати, виявилося, що чоловік дихає.

Головний медичний інспектор Шів Сінгх, повідомив, що лікар швидкої оглядав чоловіка близько 3 ранку і констатував відсутність серцебиття.

"Він сказав мені, що неодноразово оглядав чоловіка. Тому його оголосили померлим", - сказав Сінгх.

За його словами, подібні випадки трапляються дуже рідко. Іноді у медиків виникають труднощі під час оголошення когось померлим. Наприклад, коли пацієнт перебуває в анабіозі ㅡ стані організму, коли біологічні процеси припиняються або настільки сповільнюються, що відсутні всі видимі прояви життя.

Наразі у закладі оголосили розслідування інциденту. Один з працівників лікарні на умовах анонімності зізнався, що морозильна камера, у яку помістили чоловіка, була несправною.

Шрікеша Кумара переправили до медичного центру у місті Мірут. Його стан покращився. Чоловік поки не прийшов до тями, але медики запевняють, що його життю нічого не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, раніше на популярному українському сайті безкоштовних оголошень з’явилось повідомлення про продаж домовини, що була у вжитку.

Продавець з Запоріжжя просив 1 500 гривень за труну, оскільки його дід начебто ожив. Пропозиція спровокувала дискусію у мережі: це було насправді, а чи це звичайний жарт. Деякі додумували, як події могли розвиватися далі.

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Автор: Марта Гичко