Чоловікам загрожує довічне ув'язнення.

У Києві двоє місцевих мешканців підпалили чоловіка, який напередодні образив сина одного з них. Потерпілого з 80% опіків шкіри врятувати не вдалося.

Про це йдеться у повідомленні ГУНП в Київській області.

Рятувальників, лікарів та поліцію на проспект Георгія Гонгадзе викликали перехожі, які помітили людину у вогні, що просила про допомогу. Пошуки зловмисників тривали дві години.

Читайте такожУ Києві біля прокуратури помітили трьох крадійок: затримувати їх довелося прокурорам (фото)Нападники прийшли у недобудову до 41-річного чоловіка, посварилися з ним, побили й підпалили. Свої дії пояснили тим, що потерпілий начебто образив сина одного з них, через що вони вирішили помститися. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Слідчі затримали правопорушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились уродженці Києва, 1997 та 2002 років народження, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 15 пункту четвертому та дванадцятому статті 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі готують повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння тяжкого злочину фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська