Різанина у Києві трапилася 2 вересня в одній з квартир, повідомили у поліції.

В Києві на Голосіївському проспекті чоловіку завдали ножове поранення, згодом постраждалий помер.

Як повідомляє відділ комунікації столичної поліції, у четвер, 2 вересня, правоохоронці отримали інформацію, що в одній із квартир будинку побили чоловіка і поранили ножем.

Правоохоронці, які прибули на місце, виявили у квартирі й затримали двох жінок та чоловіка. Окрім цього, біля одного з травмпунктів Голосіївського району поліцейські затримали автомобіль з двома чоловіками в салоні.

Читайте такожПід Києвом чоловік ледь не вбив знайомого, в ліжку з яким "застукав" свою дружину (фото)З’ясувалося, що вони доставили до лікарняного закладу чоловіка з ножовим пораненням. Згодом потерпілий помер.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії. Усіх учасників події доставили до відділу поліції для встановлення обставин скоєного.

Зібрані відомості зареєстровані в Голосіївському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, в Україні за умисне вбивство однієї особи загрожує до 15 років позбавлення волі – це ст. 115 Кримінального кодексу.

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Автор: Інна Андаліцька