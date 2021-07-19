У Дніпрі невідомі розстріляли автобус з пасажирами.
Про це ТСН.ua повідомили у прес-службі патрульної поліції області.
Інцидент стався в суботу, 17 липня, коли водій рухався по Центральному мосту. В автобус, який курсує за маршрутом 124-а, з боку лісосмуги на лівому березі стріляли невідомі. В результаті чого в авто "вилетіло" бокове вікно.
“Прибувши на місце, виявили транспортний засіб та водія. Він пояснив, що, коли рухався по мосту, з правого боку невідомі в кількості п'яти осіб здійснили постріл в напрямку автобусу з предмета, схожого на пістолет. Внаслідок чого було пошкоджене бокове скло автобусу”, — розповіли у поліції.
Правоохоронці обстежили територію лісосмуги, однак стрільців не виявили. Не знайшли їх і станом на ранок понеділка, 19 липня.
"Правоохоронці встановлюють деталі інциденту. Подію зареєстрували в Журналі єдиного обліку. Стрільців поки не затримали. Проводяться перевірки", - додала прес-офіцер Дніпровського відділення поліції Аліна Стадник.
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