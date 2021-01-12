Тіло чоловіка відправили на судмедекспертизу.

Вночі у Києві на вулиці Бальзака в машині служби таксі виявили тіло чоловіка.

Читайте такожНа Дніпропетровщині водій шкільного автобуса з дітьми помер за кермом та врізався у паркан (фото, відео)Про це пише "Обозреватель" з посиланням на патрульну поліцію столиці.

Померлий перебував за кермом автомобіля.

"Патрульні, які прибули на виклик, нічого підозрілого не виявили – ДТП не було. Попередньо, смерть не насильницька. На місце події викликали слідчих", - зазначили в прес-службі.

Тіло відправлено на судмедекспертизу, яка встановить причину смерті.

Як пише Telegram-канал dtp.kiev.ua, у таксиста за кермом зупинилося серце.

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Автор: УНІАН