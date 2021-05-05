Місце аварії на Брест-Литовському шосе / фото: Киев Оперативный Facebook
У столиці сьогодні вночі сталася масштабна ДТП за участі автомобіля таксі.
Як пише "Київ оперативний", на Брест-Литовському шосе таксист Uber на Hyundai пішов на розворот, не надавши перевагу у русі автомобілю Honda, який від удару із таксистом відлетів у Lada.
Киев Оперативный Facebook
"З місця аварії було госпіталізовано жінку, яку знаходилася на задньому сидінні Lada. У момент аварії у Honda знаходилося двоє 8-річних дівчат, які, на щастя, не зазнали травм", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок аварії на проблемній ділянці утворився величезний затор.
Киев Оперативный Facebook
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