У Києві знайшли мертвими двох 12-річних дівчаток. За попередніми даними, вони загинули внаслідок падіння з 15-го поверху багатоповерхівки.
"Сьогодні ввечері о 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги", – повідомила столична поліція.
Правоохоронці встановили особи загиблих дівчат. Ними виявилися 12-річні місцеві мешканки. Поліція кваліфікувала інцидент як самогубство.
"Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події", – додали в прес-службі поліції Києва.
Загибель дітей внаслідок падіння: інші інциденти
На початку травня в Одесі дворічна дитина загинула внаслідок падіння з пʼятого поверху. У поліції зазначили, що хлопчик впав із вікна балкону. Від отриманих травм він загинув на місці.
Подібна трагедія сталася в Одесі наприкінці квітня. Там із вікна 16 поверху випала жінка з дворічною дитиною. Тіла 34-річної жінки та її дитини виявили місцеві мешканці.