Слідчі встановлюють усі деталі трагедії, інцидент кваліфікували як самогубство.

У Києві знайшли мертвими двох 12-річних дівчаток. За попередніми даними, вони загинули внаслідок падіння з 15-го поверху багатоповерхівки.

"Сьогодні ввечері о 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги", – повідомила столична поліція.

Правоохоронці встановили особи загиблих дівчат. Ними виявилися 12-річні місцеві мешканки. Поліція кваліфікувала інцидент як самогубство.

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"Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події", – додали в прес-службі поліції Києва.

Загибель дітей внаслідок падіння: інші інциденти

На початку травня в Одесі дворічна дитина загинула внаслідок падіння з пʼятого поверху. У поліції зазначили, що хлопчик впав із вікна балкону. Від отриманих травм він загинув на місці.

Подібна трагедія сталася в Одесі наприкінці квітня. Там із вікна 16 поверху випала жінка з дворічною дитиною. Тіла 34-річної жінки та її дитини виявили місцеві мешканці.

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