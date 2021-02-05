Затриманому інкримінують незаконні оборудки з наркотиками та пропозицію надання хабаря поліцейським, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Києві у водія, який намагався відкупитися від поліцейських, виявили наркотики на майже 20 млн грн та пістолет.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, під час патрулювання Голосіївського району поліцейські отримали орієнтування на автомобіль марки "Хонда", яке перебуває у розшуку.

На проспекті Академіка Глушкова правоохоронці помітили та зупинили для перевірки автомобіль, який підходив за описом.

Зазначається, що під час спілкування поведінка водія здалася поліцейським підозрілою, тож вони вирішили оглянути транспортний засіб.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, чоловік почав помітно нервувати та запропонував поліцейським 8 тис. грн хабаря, аби вони не оглядали авто.

"Патрульні відхилили незаконну пропозицію та ретельно провели огляд транспортного засобу. У результаті в салоні легковика виявили 40 поліетиленових пакетів із кристалоподібною речовиною загальною вагою близько 40 кілограмів та предмет, схожий на пістолет з набоями", - розповів він.

Крищенко додав, що за цінами "чорного ринку", вартість вилученої наркотичної речовини становить близько 20 млн грн.

Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а вилучені речовини направили на експертизу.

Правоохоронцям затриманий пояснив, що нібито не знав про вміст пакунків, а лише здійснював їхню доставку з іншого міста, за яку мав отримати 1 тис. грн.

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За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

За даними поліції, 36-річний чоловік проживає у Києві, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Антоніна Доломанжи