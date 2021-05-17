Патрульні наздогнали та затримали водія, який намагався втекти після ДТП на Північному мості.

У Києві на Північному мості обірвалася контактна мережа тролейбуса, дроти впали на дорогу. Водій автомобіля Toyota не помітив перешкоду та наїхав на них. У результаті ДТП автомобіль перекинувся на бік.

Відео інциденту опублікувала патрульна поліція Києва у Facebook.

Після ДТП водій Toyota намагався втекти з місця події, але патрульні, які прибули на місце, наздогнали його.

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Інспектори помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння він відмовився.

«Натомість намагався перекласти провину на свою дружину та стверджував, що це вона перебувала за кермом», - розповіли у поліції.

На водія патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без наявності відповідних документів) КУпАП.

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Автор: Денис Прядко