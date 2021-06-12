Каченята переходили дорогу слідом за качкою і на момент наїзду майже завершили свій рух. При цьому у Подкопаєвої інша марка машини - Lexus. Саме на цей позашляховик і зареєстровані номери "АА9669СС".

Учора в Києві водій Mercedes переїхав каченят, які переходили дорогу слідом за качкою. Інцидент потрапив на відео і викликав в мережі масу обурення. Але тепер з'ясувалося, що номерний знак, що засвітився на цьому авто, насправді належить знаменитій українській гімнастці та Олімпійській чемпіонці Лілії Подкопаєвій.

Як стверджує спортсменка, в день, коли у Києві водій навмисне розчавив пташенят, вона перебувала у США, і не розуміє, як номерний знак з її Lexus опинився на автомобілі Mercedes.

"11червня 2021 в мережі було розміщено відео на якому авто, начеб-то з номерним знаком АА9669СС, цинічно переїхало маленьких каченят. Номерний знак АА9669СС дійсно належить мені і зареєстрований на автомобіль Lexus. Ні я, ні члени моєї родини відношення до цього інциденту не мають. Наразі, я і всі члени моєї родини перебуваємо в США, де мої діти закінчують навчальний рік" – повідомила гімнастка на своїй сторінці в Instagram.

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Додавши, що в день інциденту вона знаходилась в тренувальному гімнастичному таборі в штаті Теннессі.

"Яким чином мій номерний знак автомобіля Lexus потрапив до злоумисників і використовується автомобілем Mercedes мені не зрозуміло. З цього приводу, я буду звертатись до Національної поліції. Мої юристи наразі вивчають це питання", - заявила Подкопаєва.

При тому спортсменка стверджує, що засуджує дії водія, що був за кермом Mercedess і докладе максимум зусиль, щоб встановити його особу.

"Закликаю громадськість мені в цьому допомогти", - підсумувала своє звернення Подкопаєва.

Також спортсменка опублікувала фото свого Lexus з номерами "АА9669СС".

Зазначимо, що на момент трагедії качка з каченятами майже дійшла до безпечної зони.

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Автор: Вікторія Гордієнко