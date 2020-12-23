Водій у підсумку опинився в лікарні з пораненням голови.

У Києві цієї ночі патрульні затримали ймовірного винуватця двох ДТП.

Деталі інциденту описуються на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Копи після опівночі на Оболоні розпочали переслідування водія. До цього вони зупинили його, оформлюючи ДТП, з наміром зробити понятим. У цей час той почав тікати, не реагуючи на вимогу про зупинку. Вже на Виноградарі він в'їхав в інше авто, після чого поліцейські змогли перекрити чоловіку дорогу службовими авто.

"Патрульні, розуміючи, що водій не збирається зупинятися і "йде на таран", використовуючи табельну зброю, почали стріляти по автівці порушника. Водій загальмував прямо у патрульну Toyota, а потім дістав пістолет та здійснив ще один постріл", - йдеться у повідомленні.

Водія госпіталізували з пораненням голови. Як саме він його отримав - з'ясовуватимуть слідчі.

Уточнюється, що за кілька годин до цього саме цей автомобіль потрапив у іншу ДТП. На Оболоні він "зачепив" бік іншого авто й утік.

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Автор: УНІАН