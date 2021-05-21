У Святошинському районі виник конфлікт між групою осіб, які розпивали алкоголь, та перехожим, унаслідок чого 25-річний військовослужбовець дістав два поранення.

У Києві з пістолету поранено 25-річного військовослужбовця.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, учора близько 23:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із столичних супермаркетів на вулиці Верховинній невідомий стріляв у людей та його затримали небайдужі громадяни.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що перехожий зробив зауваження компанії чоловіків, які розпивали алкоголь та голосно слухали музику.

«Між опонентами виник конфлікт, під час якого правопорушник дістав пістолет та декілька разів вистрелив у бік хлопців. Унаслідок стрілянини постраждав один із відпочивальників. З’ясувалося, що потерпілий – 25-річний військовослужбовець, якого з двома пораненнями ноги госпіталізували до медичного закладу. Наразі його життю нічого не загрожує. У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що під час вчинення правопорушення чоловік перебував під дією спиртного. Прилад «Драгер» показав результат 0,5 проміле алкоголю», - заявив Крищенко.

Читайте такожУ Чернігові патрульний застрелив нападника з двома ножамиТакож під час проведення огляду місця правоохоронці вилучили шість стріляних гільз. У зловмисника вилучили два предмети, схожих на пістолети «Форт» для відстрілу гумових куль, один предмет, ззовні схожий на карабін, два ножі, а також набої різного калібру.

Чоловіка, 1977 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також під час огляду помешкання затриманий добровільно видав ще три одиниці зброї та набої. На вилучені предмети зловмисник має відповідні дозволи.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Наразі слідчі готують зловмиснику повідомлення про підозру, а також клопотання для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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Автор: Віталій Саєнко