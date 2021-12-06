Конфліктна ситуація виникла між двома групами іноземців.

У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок озброєного конфлікту між двома групами іноземців загинув чоловік, ще одного госпіталізовано.

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, 5 грудня до поліції надійшло повідомлення про озброєний конфлікт на одній із вулиць Металургійного району міста.

Як з’ясували правоохоронці, конфліктна ситуація виникла між двома групами іноземців. Під час бійки один із учасників отримав ножові поранення, після чого вистрелив у потерпілого. Внаслідок подій 35-річний чоловік загинув від вогнепального поранення в груди, 28-річний – доставлений до лікарні з численними ножовими пораненнями та перебуває під цілодобовим конвоєм.

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Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині чоловік розстріляв іноземців, які напали на його сім'ю.

Автор: Світлана Макринська