Новини України: у Львові прибудова не витримала ваги снігу і обвалилася
У Львові під вагою снігу обвалилася прибудова і заблокувала всередині складу сімох працівників. На момент обвалу в рампі, де вивантажують товар, нікого не було, тож минулося без постраждалих.
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Як йдеться у сюжеті ТСН, покрівля металевої конструкції не витримала ваги снігу і обвалилась, заблокувавши вихід зі складу. Близько години люди просиділи у сніговому полоні, доки рятувальники розчищали сніг та розбирали зруйновану конструкцію.
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