Близько години люди просиділи у сніговому полоні.

У Львові під вагою снігу обвалилася прибудова і заблокувала всередині складу сімох працівників. На момент обвалу в рампі, де вивантажують товар, нікого не було, тож минулося без постраждалих.

Читайте такожУ Львові сніг упав з даху і розтрощив автомобіль (відео)

Як йдеться у сюжеті ТСН, покрівля металевої конструкції не витримала ваги снігу і обвалилась, заблокувавши вихід зі складу. Близько години люди просиділи у сніговому полоні, доки рятувальники розчищали сніг та розбирали зруйновану конструкцію.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН