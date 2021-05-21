Під час медичного освідування у крові водія-втікача, 27-річного львів’янина, було виявлено 2,16 проміле алкоголю.

У Львові поліцейські затримали водія «Шевроле», який скоїв наїзд на жінку-пішохода та втік з місця події.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 травня о 22:17 на вулиці Карла Мікльоша. Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода – 66-річну львів’янку, та втік з місця події. Від отриманих травм жінка померла на місці ДТП.

Патрульні виявили автомобіль «Шевроле Лачетті» на узбіччі дороги, в селі Сокільники. Також правоохоронці встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 27-річний житель Львова – його розшукали та затримали. Під час медичного освідування у крові водія було виявлено 2,16 проміле алкоголю.

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За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Водій затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Автомобіль «Шевроле», яким було скоєно наїзд, вилучений. Досудове розслідування триває.

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Автор: Денис Прядко