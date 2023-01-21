Трагедія сталася у Вітовському районі, біля села Любомирівка.

У Миколаївській області в результаті підриву машини на міні поранення отримали чотири людини, в тому числі немовля.

Про це в Telegram повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За її інформацією, трагедія сталася у Вітовському районі, біля села Любомирівка.

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"Автівка підірвалася на міні. Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих – немовля віком 3 тижні", - зазначила Замазєєва.

Війна в Україні та наслідки для цивільних

З початку війни в Україні на звільнених від росіян територіях регулярно підриваються мирні українці. Так, 30 грудня 2022 року поліція повідомила, що на Харківщині в лісі підірвалося подружжя з селища Борова.

А двома днями раніше в лісі на Харківщині на ворожій міні підірвалися чоловік 47 років і 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми і були госпіталізовані.

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