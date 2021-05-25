29-річному жителю Миколаєва вручено повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства.

У Миколаєві поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Володимира Щукіна.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, вбивство сталося 14 травня в обласному центрі.

Читайте такожНа Одещині затримали "смотрящего" з санкційного списку РНБО, який втік з суду"Того дня до поліції зателефонував мешканець одного з будинків по пр. Центральному і повідомив, що двері квартири його сусіда – відомого у місті історика-краєзнавця відчинені, а сам він лежить на підлозі", - йдеться у повідомленні.

Згодом правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 29-річний житель міста.

Начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет розповів, що зловмисник познайомився з вбитим в соціальних мережах.

"Зустрівшись у його помешканні, завдав 67-річному чоловіку чисельні ножові поранення під час конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин"- сказав він.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні зловмисника поліцейські виявили речові докази, які направили на експертизу.

Слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) і клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Що передувало

Зранку 14 травня професора знайшов його сусід, який побачив, що у того відкриті двері, а на підлозі лежить тіло. Експерти з’ясували, що чоловік загинув від ножових поранень та ушкоджень голови. Сусіди ж кажуть, нічого підозрілого не чули.

Обставини загибелі історика Щукіна схожі на вбивство іншого відомого миколаївського історика - Миколи Шитюка, який, до слова, був науковим керівником кандидатської дисертації Щукіна. Три роки тому Шитюка знайшли з ножем у спині в орендованій квартирі.

Хто такий Володимир Щукін

Володимиру Щукіну було 67 років. Він працював викладачем істориком миколаївської філії Одеської юридичної академії. Володимир Щукін жив один, вів спокійний спосіб життя та вивчав злочини Голокосту на території Миколаївщини.

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Автор: Надя Пришляк