Він займався створенням хроніки та аналізом трагічних подій Голокосту.

У Миколаєві в своїй квартирі знайшли вбитим відомого історика-краєзнавця Володимира Щукіна.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Зранку професора знайшов його сусід, який побачив, що у того відкриті двері, а на підлозі лежить тіло. Експерти з’ясували, що чоловік загинув від ножових поранень та ушкоджень голови. Сусіди ж кажуть, нічого підозрілого не чули.

Обставини загибелі історика Щукіна схожі на вбивство іншого відомого миколаївського історика - Миколи Шитюка, який, до слова, був науковим керівником кандидатської дисертації Щукіна. Три роки тому Шитюка знайшли з ножем у спині в орендованій квартирі.

Хто такий Володимир Щукін

Володимиру Щукіну було 67 років. Він працював викладачем істориком миколаївської філії Одеської юридичної академії. Володимир Щукін жив один, вів спокійний спосіб життя та вивчав злочини Голокосту на території Миколаївщини.

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Автор: Олег Давигора