До боротьби з вогнем залучили добровольців церковної пожежної команди

Триповерховий придорожній готель спалахнув у Мукачеві Закарпатської області. Боротьба з вогнем триває вже третю годину.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, пожежа сталася в готелі "Водолій" на вулиці Графа фон Шенборна. Повідомлення про інцидент надійшло о 15:40. Займання почалося в підсобно-складських приміщеннях.

"Зараз на місці події працює шість одиниць техніки трьох державних пожежно-рятувальних частин Мукачева та добровольців церковної пожежної команди села Дерцен. Всього 26 пожежників", - йдеться в повідомленні.

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Пожежу локалізували о 17:10, але боротьба з вогнем ще не завершена. Інформація про постраждалих не надходила.

На опублікованих фото видно, що вогонь охопив верхній поверх будівлі, а стовп чорного диму видно за десятки метрів від місця події.

Пожежа в одеському готелі

Увечері 17 січня в курортній зоні Одеси, в районі Аркадії, на вул. Посмітного загорівся готель.

Під час пожежі загинули чоловік і жінка, особи яких ще встановлюються.

Постраждали кілька людей, серед яких - громадянин Марокко.

Поліція почала розслідування за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що одному з постраждалих знадобилася пересадка шкіри.

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Автор: Анастасія Горбачова