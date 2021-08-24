Минулої неділі в Афганістані озброєні люди захопили український літак.
Про це розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін Громадському радіо.
"Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, у тому числі вогнепальною зброєю. У вівторок у нас фактично вкрали літак – він вилетів в Іран з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців", – розповів Єнін.
Ще три спроби евакуювати українців також провалилися - люди просто не змогли потрапити на територію аеропорту.
Читайте такожВ Україну прибув третій евакуаційний рейс з Афганістану (фото)За словами Єніна, останній тиждень уся дипломатична служба працювала у режимі "краш-тесту".
Евакуація українців з Кабула
Після 15 серпня терористичний рух "Талібан" захопив всі великі міста Афганістану, в тому числі Кабул. У зв'язку з цим США та інші країни були змушені активізувати евакуацію своїх громадян. Сам аеропорт знаходиться під охороною американських військових і їх союзників.
Україна раніше евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн: України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
22 серпня військово-транспортним літаком Іл-76МД були евакуйовані ще 83 людини, в тому числі 31 українець
23 серпня до Києва прибув ще один український літак з евакуйованими з Афганістану людьми. На борту літака було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України.