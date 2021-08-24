Як відомо, в Кабулі залишається ще близько 50 громадян України.

Минулої неділі в Афганістані озброєні люди захопили український літак.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін Громадському радіо.

"Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, у тому числі вогнепальною зброєю. У вівторок у нас фактично вкрали літак – він вилетів в Іран з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців", – розповів Єнін.

Ще три спроби евакуювати українців також провалилися - люди просто не змогли потрапити на територію аеропорту.

Читайте такожВ Україну прибув третій евакуаційний рейс з Афганістану (фото)За словами Єніна, останній тиждень уся дипломатична служба працювала у режимі "краш-тесту".

Евакуація українців з Кабула

Після 15 серпня терористичний рух "Талібан" захопив всі великі міста Афганістану, в тому числі Кабул. У зв'язку з цим США та інші країни були змушені активізувати евакуацію своїх громадян. Сам аеропорт знаходиться під охороною американських військових і їх союзників.

Україна раніше евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн: України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

22 серпня військово-транспортним літаком Іл-76МД були евакуйовані ще 83 людини, в тому числі 31 українець

23 серпня до Києва прибув ще один український літак з евакуйованими з Афганістану людьми. На борту літака було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України.

Автор: Людмила Жерновська