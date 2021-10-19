Юрій Колесніченко заперечує любов Андрія Павлова до спиртного.

Друг рідного брата покійного мера Кривого Рогу Андрія Павлова заперечує, що той мав пристрасть до алкоголю, зате відрізнявся трудоголізмом.

Про це Юрій Колесніченко заявив місцевому телеканалу "Перший Криворізький".

Інформація про те, що покійний Павлов пристрастився до спиртного, почали поширювати в день його смерті різні Telegram-канали - мовляв, той помер через запій.

"Та не було у нього ніякої пристрасті до алкоголю. Він 90% часу свого життя проводив на роботі. А у нас на заводі це неприпустимо", - стверджує друг Андрія Павлова.

За його словами, загиблий був "нормальною людиною", яка могла випити у вихідні або свята. Але алкоголіком він не був.

Читайте такожЗагадкова смерть мера Кривого Рогу: у поліції озвучили основну версію загибелі Павлова"Трудоголік людина. Як по життю? Якщо сказати, "дуже хороший" - дуже мало сказати. Він був дуже чесний, щирий, чуйний", - додав Колесніченко.

При цьому він зазначив, що в день смерті Павлов не пішов на роботу через нездужання - він скаржився на слабкість в організмі, але від допомоги медиків відмовився. Однак коли Юрій Колесніченко заїхав до друга після роботи, той вже був мертвий.

Як вже повідомляв УНІАН, два місяці тому у власному будинку в селі під Кривим Рогом був знайдений застреленим мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Основні версії того, що сталося: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Автор: Станіслав Кожемякін