Дівчину підозрюють у скоєнні замаху на умисне вбивство.

19-річній жительці Полтави, яка учора поранила із арбалета двох вчителів у школі, повідомили про підозру.

Про це інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Зазначається, що вказаній дівчині повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("замах на умисне вбивство") .

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Поранення вчителів у Полтаві: деталі

У Полтаві вранці 6 вересня на території школи №11 дівчина поранила з арбалета двох вчителів.

Педагоги отримали травми, загрози їхньому життю немає. В однієї жінки травмовано руку, у іншої – тулуб.

Правопорушницею виявилася 19-річна місцева жителька. Встановлено, що дівчина навчалася у цій школі до 4-го класу. Арбалет вона придбала у магазині. Причину свого вчинку пояснити поліцейським не змогла. Фігурантку злочину затримали.

Автор: Світлана Макринська