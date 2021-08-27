Жінка отримала вогнепальне поранення руки, а її чоловік - живота і голови.

В Одеській області затримано зловмисника, який разом з товаришем у травні стріляв у подружжя пенсіонерів на кладовищі, розташованому в селищі Бритівка Білгород-Дністровського району.

Як повідомили в Білгород-Дністровському відділі поліції, затримано чоловіка, оголошеного в розшук через замах на вбивство доглядачів за кладовищем.

Як зазначається, 34-річний затриманий разом зі своїм 30-річним знайомим поранили зі зброї подружжя пенсіонерів, які зробили їм зауваження з приводу розпивання на кладовищі спиртних напоїв. Одного зі зловмисників затримали в день замаху, його спільника оголосили в розшук.

Поліцейські повідомили обом чоловікам (втікачу заочно) про підозру за ч. 2 ст. 15 та п. 12 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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"Схопили його за місцем проживання знайомих. Наразі чоловік чекає обрання запобіжного заходу в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення", - розповів начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Чукань.

Стрілянина на кладовищі

Як повідомляв УНІАН, 27 травня в селищі Бритівка Білгород-Дністровського району Одеської області двоє зловмисників влаштували стрілянину на кладовищі. В результаті поранення отримали доглядачі за кладовищем-72-річний чоловік і його 66-річна дружина.

Жінка обходила територію і побачила двох невідомих, які розпивали спиртні напої. Вона зробила їм зауваження, а вони почали ображати пенсіонерку і нецензурно лаятися. Почувши шум, за жінку заступився її чоловік. Зловмисники вистрілили в бік подружжя, в результаті чого потерпіла отримала вогнепальне поранення руки, а її чоловік - живота і голови.

У той же день 30-річний підозрюваний був затриманий на вулиці райцентру Білгород-Дністровський і поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Другий чоловік був оголошений в розшук.

Автор: Лариса Козова