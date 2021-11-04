У Луцьку через пакет зі ртуттю довелося евакуювати людей з супермаркету.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Працівники супермаркету знайшли ртуть в одній з камер зберігання. Отруйна речовина знаходилася в поліетиленовому пакеті.
Відомо, що 200 грамів рідини вилилося назовні.
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Персонал магазину евакуював усіх відвідувачів. Ніхто з них не постраждав.
Сьогодні в супермаркеті планують вимірювати концентрацію парів ртуті. Правоохоронці повинні будуть з'ясувати, як вона там опинилася.
Раніше повідомлялося, що у Львові на залізничному вокзалі знайшли понад 600 грамів ртуті.