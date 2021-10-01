Дитину відвезли до обласної дитячої лікарні.

У Тернополі надають медичну допомогу маленькій дитині, отруївся чадним газом.

Про це повідомили у тернопільському Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Інцидент стався в ніч на 30 вересня на вулиці Довженка. За яких саме обставин дворічний хлопчик надихався отруйним газом, не вказується. Однак відомо, що через це у нього почалися судоми і він втратив свідомість.

Читайте такожТрагедія на Львівщині: 5-річна дитина отруїлася чадним газом"Після оперативно наданої медичної допомоги маленького пацієнта було ушпиталено в обласну дитячу лікарню", - уточнили в центрі.

Про стан дитини інформації не наводять.

Нагадаємо, раніше цьогоріч в Київській області троє осіб, зокрема дитина, загинули в результаті отруєння чадним газом. Причиною трагедії стала несправність системи вентиляції газового котла.

Крім того, співачка Тіна Кароль розповіла, як ефектний виступ на музичному фестивалі Atlas Weekend ледь не закінчився для неї трагедією через отруєння газом.

Автор: Станіслав Кожемякін