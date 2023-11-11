Чоловік знімав з тіл коштовності, коли транспортував їх у морг.

У Тернополі працівник однієї з місцевих ритуальних служб попався на крадіжках.

Як повідомили у пресслужбі Тернопільської окружної прокуратури, його звинуватили в тому, що дорогою до моргу він знімав та привласнював золоті прикраси з тіл померлих.

Під час судового розгляду було доведено, що у лютому 2023 року водій ритуальної служби під час перевезення 2 тіл загиблих у ДТП, переконавшись, що за ним ніхто не стежить, зупинив автомобіль і зняв з покійників золоті ланцюжки із хрестиками.

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Через кілька місяців, у червні, він викрав перстень з руки померлого, коли перевозив його тіло з геріатричного будинку до моргу.

Родичі померлих звернулися у поліції. Слідчі встановили особу злодія. Суд визнав його винним у крадіжках (ч. 4 ст. 185 КК України) та призначив покарання - 5 років позбавлення волі. Вирок ще не вступив у законну силу.

Інші події

Раніше у Києві правоохоронні органи викрили групу малолітніх, які вчиняли наругу над могилами полеглих Героїв. Порушники систематично навідувались до цвинтарі, де поховані військовослужбовці, та заради розваги забирали з могил прапори, браслети та інші пам’ятні речі.

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