Викрадене морозиво чоловік роздавав знайомим та споживав сам, а бургерами годував котів і собак.

У Тернополі затримали молодого чоловіка, який з точок продажу у парках вночі крав морозиво та бургери.

Як поінформували УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції України в Тернопільській області,перше повідомлення про крадіжку з морозильної камери до поліцейських надійшло два місяці тому, після цього вони стали систематичними.

За даними слідчих, через певний після крадіжки час невідомий знову зламував чергову морозильну камеру, встановлену біля кіосків швидкого харчування. Звідти він викрадав морозиво та бургери.

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Загалом за два місяці підозрюваний встиг обікрасти шість точок продажу. Суми збитків складали від 1 до 5 тисяч гривень.

Зловмисник пошкоджував кришку холодильника, після чого викрадав товар.

Поліцейські встановили особу крадія та затримали його. Ним виявився раніше судимий 24-річний тернополянин. У нього вилучили докази, що свідчать про його причетність до крадіжок.

За даними поліції, викрадене морозиво він роздавав родичам, друзям, сусідам, споживав сам, а бургерами годував котів та собак.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактами крадіжок.

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21 серпня у Кременці на Тернопільщині неодноразово засуджений чоловік побив до втрати свідомості працівника військкомату і забрав у нього автомат та бронежилет, після чого розгулював містом.

Потерпілий, який служив в роті охорони, та нападник були знайомі між собою. Під час чергової зустрічі між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. За життя чоловіка борються медики.

Правоохоронці затримали зловмисника, вилучивши у нього автомат, бронежилет та інші речі працівника військкомату.

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