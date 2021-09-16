Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Вінниці поліція розслідує факт вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

До поліції надійшла інформація щодо можливого вчинення у 2018-2019 роках розпусних дій вчителькою однієї зі шкіл міста відносно малолітнього учня.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх).

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За вчинення такого злочину передбачено до 5 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві 32-річний чоловік напоїв та розбещував 12-річну дівчинку. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також у столиці затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та розбійному нападі на жінку, з якою він познайомився в інтернеті.

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Автор: Людмила Жерновська