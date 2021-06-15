Загиблий так і не поніс покарання за те, що збив підлітка в 2015 році.

У Вірменії в аварії загинув племінник вірменського генерала Сейрана Сарояна Размік Рустамян, який у 2015 році в Одесі збив 15-річного підлітка на велосипеді на Генуезькій вулиці.

Про це повідомив батько постраждалого юнака Сергій Ращенко, пише «Думская».

Рустамян тоді був за кермом автомобіля Mercedes з дипломатичними номерами Вірменії.

У постраждалого хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму, вісім переломів та забої внутрішніх органів. Підліток переніс клінічну смерть й шість операцій. Його свідомість та фізичні здібності так і не відновилися. Після того, що сталося, батько Михайла Сергій Ращенко відкрив зал фізіотерапії для людей з інвалідністю.

Читайте також"Бурак, будь ласка": спливли моторошні подробиці загибелі української моделі в Туреччині (фото)А винуватець аварії Размік Рустамян втік з України. Він так і не поніс покарання.

Як загинув Размік Рустамян

За інформацією armeniasputnik, у Вірменії ввечері 11 червня Размік Рустяман за кермом Toyota Alphard виїхав за межі проїжджої частини дороги, врізався в опорний стовп газопроводу та вилетів у поле. Аварія сталася на дорозі Ечміадзін-Маргара. Водія з травмами доставили в лікарню, де він помер.

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Автор: Катерина Шварц