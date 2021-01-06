Поліцейські затримали чоловіка в громадському транспорті.

У Запоріжжі патрульні затримали відвідувача супермаркету, який вчинив крадіжку та стріляв із пістолета.

Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції Запорізької області у Facebook.

Читайте такожЗагибель сина Корбана: в поліції розповіли деталі трагедії (відео)"Вчора близько 20:00 патрульні отримали повідомлення про те, що у дворі проспекту Металургів невідомий чоловік намагається втекти від охоронця супермаркету та стріляє з пістолета. Прибувши за вказаною адресою, інспектори з'ясували що чоловік вчинив крадіжку гігієнічних засобів із супермаркету. Це помітив охоронець магазину та намагався затримати його, на що останній почав втікати та застосовувати зброю", - йдеться у повідомленні.

31-річного громадянина поліцейські затримали в громадському транспорті. Під час поверхневого огляду у чоловіка виявили пістолет, ніж та викрадені речі з супермаркету.

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Автор: Світлана Макринська